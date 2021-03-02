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    Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı

    Akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 12:47
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    Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı

    Rusya'da yaşayan Kırgızistan uyruklu M.U (42), 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp,  tatil için Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede erkek arkadaşı H.A.A. (27) ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi.

    M.U., kızıyla birlikte aynı apartta bir başka daire kiraladı.

    TUTUKLANDI

    Yine iddiaya göre, geçen pazar gecesi, Kırgız kadınlar A.D. ve M.U. ile H.A.A. birlikte vakit geçirdi. Sabah saatlerinde ise anne M.U., küçük kızının H.A.A.’nın cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan H.A.A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı #1

    Aydın da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı #2

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