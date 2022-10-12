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    Aydın’da, 41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 12.10.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:38
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    Aydın’da, 41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Kuşadası açıklarındaki lastik bir botta kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; bottaki 20'si Kongo, 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Mali, 2'si Haiti, 1'i de Ruanda olmak üzere toplam 41 kaçmak göçmeni kurtarıldı.

    Yunan unsurları tarafından geri itildiler

    Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp karaya çıkartıldı.

    Jandarmaya teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Aydın’da, 41 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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