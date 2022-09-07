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    Aydın'da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından geri itildiği belirlenen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ile kurtarıldı.
    • 07.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:57
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    Aydın'da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Yapılan çalışmalar kapsamında, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye, Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Kaçak göçmenler kıyıya getirildi

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kurtarılan 45 kaçak göçmen, ekiplerce kıyıya getirildi.

    AA’nın haberine göre; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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