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- Aydın'da 452 metre sonra fark edilen kazaya soruşturma
Aydın'da 452 metre sonra fark edilen kazaya soruşturma
- 09.12.2022 - 19:06
- Güncelleme : 09.12.2022 - 19:21
Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar köyü yakınlarındaki rampada, saat 15.00 sıralarında, bir kaza meydana geldi.
Mustafa Pazar idaresindeki 09 LY 979 plakalı ticari araç, Aydın’dan Muğla istikametine seyrettiği sırada önünde seyreden Muhammet B. yönetimindeki 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile ticari aracın ön kısmı, kamyonun altına girdi.
2 kişi can verdi
Kamyonun kasası ile ticari aracın kasası arasında sıkışan yolcu ile sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti.
Araç, 452 metre boyunca sürüklenmiş
İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri, kaza mahalline yaklaşık 500 metre yakın bir alanda kazanın meydana geldiğini tespit etti.
Kaza meydana geldikten sonra, 452 metre boyunca demir yüklü kamyonun arkasındaki ticari aracın sürüklenmesinin fark edilmemesi herkesi şaşırttı.
Cenazeler adli tıpa kaldırıldı
Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan sürücü Mustafa Pazar ve yolcu konumundaki Hüseyin Akkurt’un cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.