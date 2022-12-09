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Aydın'da 452 metre sonra fark edilen kazaya soruşturma

Aydın'da 452 metre sonra fark edilen kazaya soruşturma

Ticari araç, hızla arkadan çarptığı kamyona saplanarak 452 metre sürüklenirken kamyon sürücüsü, kazayı geç fark etti ve 2 kişi hayatını kaybetti. Savcılık, feci kazayla ilgili soruşturma başlattı.