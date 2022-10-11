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    Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisin kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 11.10.2022 - 09:49
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    Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik botlarla açılmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti.

    48 göçmen yakalandı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken 48 düzensiz göçmen yakalandı.

    Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı #2


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