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- Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisin kaçmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
- 11.10.2022 - 09:49
Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor...
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik botlarla açılmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti.
48 göçmen yakalandı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.