Aydın'da 5 katlı otel çatısından düşen işçi kurtarılamadı
DHA

Aydın'ın Söke ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

5 katlı otelin çatısındaki demir korkulukları boyayan Kemal Katırcılar'ın üzerine bastığı kapak açıldı.

Aşağı düştü

İşçi bunun sonucunda çatıdan zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katırcılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü #1
5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü #3
5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü #5

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)