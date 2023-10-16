Aydın'da 5 katlı otel çatısından düşen işçi kurtarılamadı

DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
5 katlı otelin çatısındaki demir korkulukları boyayan Kemal Katırcılar'ın üzerine bastığı kapak açıldı.
Aşağı düştü
İşçi bunun sonucunda çatıdan zemine düştü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katırcılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış