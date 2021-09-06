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    Aydın'da 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı

    Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki genç, ilçe müftüsünün 5 yaşındaki oğlunu bıçakladı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise yakalandı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:09
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    Aydın'da 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı

    Aydın'ın Çine ilçesinde müftü Mustafa T. ile oğlu İ.E. (5) , akşam namazı bağlı Sarıoğlu Cami'sine gitti.

    OĞLU BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y., elindeki bıçakla İ.E.'ye saldırdı. E.Y. kaçarken, karnından yaralanan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRGANA GÖZALTI

    Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, E.Y ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı #1

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