Aydın'da 7 kamyon çöp, 8 saatte çıkarıldı
İHA

Çöp ev vakalarına yenileri ekleniyor...

Bu kez olayın adresi oldu.

Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden ekipler, çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

7 kamyon çöp çıktı

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı.

Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar, İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Ev kullanabilir halde

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

Bu evden, 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı #3
Aydın'da çöp ev

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)