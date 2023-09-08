Aydın'da 7 kamyon çöp, 8 saatte çıkarıldı Vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.

İHA

Çöp ev vakalarına yenileri ekleniyor...

Bu kez olayın adresi Aydın oldu.

Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden ekipler, çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

7 kamyon çöp çıktı

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı.

Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Ev kullanabilir halde

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)