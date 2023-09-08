Aydın'da 7 kamyon çöp, 8 saatte çıkarıldı

İHA
Çöp ev vakalarına yenileri ekleniyor...
Bu kez olayın adresi Aydın oldu.
Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku, belediye ekiplerini harekete geçirdi.
Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden ekipler, çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
7 kamyon çöp çıktı
Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı.
Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.
Ev kullanabilir halde
Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)