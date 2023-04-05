Aydın'da 73 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü kadın yakalandı

DHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde azılı yakayı ele verdi...
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine Fehime Edirneli'yi durdurdu.
73 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi
Kimlik kontrolünde Edirneli'nin, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 73 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan Edirneli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.