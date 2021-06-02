Aydın'da 8 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

Bahçede oyun oynadığı esnada bacağından yaralanan Alperen Oktay, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.

Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti.

HASTANELİK OLDU

Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.