Euro
10.5329
1.19%
Dolar
8.6223
1.21%
Altın
525.52
0.95%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
314.113
0.61%
EXEN Coin
32.49
-4.66%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Aydın'da 8 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

    Bahçede oyun oynadığı esnada bacağından yaralanan Alperen Oktay, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da 8 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

    Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.

    Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti.

    HASTANELİK OLDU

    Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Aydın da 8 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir