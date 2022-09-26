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- Aydın'da, 92 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'da, 92 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştığı tespit edilen 92 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
- 26.09.2022 - 15:40
- Güncelleme : 26.09.2022 - 16:14
Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor…
Aydın’ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan’a geçmeye çalışan 92 kaçak göçmeni yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler
Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.