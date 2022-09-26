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    Aydın'da, 92 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştığı tespit edilen 92 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
    • 26.09.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:14
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    Aydın'da, 92 kaçak göçmen yakalandı

    Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Aydın’ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan’a geçmeye çalışan 92 kaçak göçmeni yakaladı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    İHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın da, 92 kaçak göçmen yakalandı #1


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