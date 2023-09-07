Aydın'da ağabeyi elindeki tabancayı almaya çalışırken vuruldu Kardeşinin elindeki tabancayı almak için ağabeyinin hamle yapmasıyla ateş alan silahtan çıkan kurşun başına isabet etti. Yaralı çocuk tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Aydın'ın İncirliova ilçesinde saat 14.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gerenkova Mahallesi'nde 22 yaşındaki M.B., 13 yaşındaki kardeşi Elver B.'nin babasına ait tabancayla oynadığını görüp, elinden almaya çalıştı. Bu sırada tabanca bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Elver B.'nin başına isabet etti. Elver B., kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi Elver B., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun sağ şakaktan girip, karşıdan çıktığı belirlenirken, çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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