Aydın'da acı tablo! İki kardeş aynı gün öldü Söke'de hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm haberini alan kız kardeşi, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 2 saat sonra hayatını kaybetti.

İHA

Aydın Söke'de yaşayan iki kardeşin yakınları yasa boğuldu...

Burunköy Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Balcı tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağabeyinin ölüm haberini kaldıramayan 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül, dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak ağabeyinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

İKi kardeş aynı anda toprağa verildi

Abi kardeşin kısa süre arayla hayatlarını kaybetmesi aileleri ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)