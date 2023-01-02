Aydın’da ağabeyini öldüren genç kız tutuklandı

Kendisini ziyarete gelen ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi tutuklandı. Genç kız ile ağabeyi arasında eski sevgili kavgası çıktığı öğrenildi.

Aydın’ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Gülçin Uçan’ı, önceki gün Ankara’da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ve gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.

Eski sevgili tartışması

Yılbaşını birlikte geçirmeyi planlayan aile, gecenin ilerleyen saatlerinde 21 yaşındaki Gülçin Uçan'ın eski erkek arkadaşı yüzünden tartışmaya başladı.

Ağabeyi Onur Uçan ile kız kardeşi Gülçin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Ağabey öldü

29 yaşındaki ağabey, aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onur Uçan’ın öldüğü belirlendi.

Tutuklandı

Ağabeyini öldüren Gülçin Uçan olaydan sonra gözaltına alınırken, Onur Uçan’ın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA’nın haberine göre cinayet zanlısı Gülçin Uçan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.