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    Aydın'da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı

    Hareket eder etmez motor kısmından dumanların yükseldiği otomobil, bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. Kendiliğinden hareket eden araç, park halindeki diğer otomobillere çarptı.
    • 31.10.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:18
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    Aydın'da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı

    Yanan otomobil adeta tehlike saçtı...

    Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, O.B. isimli vatandaş tedavi için hastaneye gitti.

    Aracını hastanenin önüne park eden şahıs, işini bitirerek yola koyulmak üzere otomobiline bindi.

    Yanmaya başladı

    Bu sırada aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı.

    Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, daha sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

    Aydın'da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı VİDEO

    Aydın da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı #1

    Park halindeki araçlara çarptı

    Yolun karşısında park halinde olan başka araçlara çarparak durdu.

    Olayı görenler yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    Aydın da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı #2

    Kullanılamaz hale geldi

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

    İHA'nın aktarımına göre; yangında motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı #3

    Aydın da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı #4


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