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Aydın'da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı

Aydın'da alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı

Hareket eder etmez motor kısmından dumanların yükseldiği otomobil, bir süre sonra alev alev yanmaya başladı. Kendiliğinden hareket eden araç, park halindeki diğer otomobillere çarptı.