Aydın'da alkol alırken küfür eden arkadaşını öldürdü

DHA
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında kan aktı.
47 yaşındaki Hasan Erdoğan, 46 yaşındaki evinde arkadaşı Sait Kızılcı ile alkol alırken tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışmada Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı.
Hayatını kaybetti
Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Küfür eden arkadaşını öldürdü
Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Şüpheli tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.