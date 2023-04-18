Aydın'da alkol alırken küfür eden arkadaşını öldürdü İki arkadaş arasında alkol alırken küfür etmesi üzerine çıkan tartışmada sinirlenen adam arkadaşını yaralayarak öldürmesinin üzerine kıskıvrak yakalandı.

DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında kan aktı.

47 yaşındaki Hasan Erdoğan, 46 yaşındaki evinde arkadaşı Sait Kızılcı ile alkol alırken tartışma çıktı.

Nabızların yükseldiği tartışmada Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı.

Hayatını kaybetti

Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Küfür eden arkadaşını öldürdü

Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.