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- Aydın'da alkollü araç kullanan şahıs şarampole uçarak ağır yaralandı
Aydın'da alkollü araç kullanan şahıs şarampole uçarak ağır yaralandı
Didim ilçesinde alkollü şekilde araç kullanırken direksiyon kontrolünün kaybedildiği araç, uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
- 11.05.2022 - 09:20
Aydın'ın Didim ilçesinde, alkollü araç kullanımı faciaya sebep oldu.
Mavişehir Mahallesi'nde 23 yaşındaki H.Ö.'nün kullandığı 09 SY 497 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Araç uçuruma yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği araç, savrularak şarampole devrildi.
İHA'nın aktarımına göre, kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralının durumu ağır
Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı sürücüyü Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Didim Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.