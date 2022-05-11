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    Aydın'da alkollü araç kullanan şahıs şarampole uçarak ağır yaralandı

    Didim ilçesinde alkollü şekilde araç kullanırken direksiyon kontrolünün kaybedildiği araç, uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
    • 11.05.2022 - 09:20
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    Aydın'da alkollü araç kullanan şahıs şarampole uçarak ağır yaralandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde, alkollü araç kullanımı faciaya sebep oldu.

    Mavişehir Mahallesi'nde 23 yaşındaki H.Ö.'nün kullandığı 09 SY 497 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Araç uçuruma yuvarlandı

    Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği araç, savrularak şarampole devrildi.

    İHA'nın aktarımına göre, kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Aydın da alkollü araç kullanan şahıs şarampole uçarak ağır yaralandı #1

    Yaralının durumu ağır

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı sürücüyü Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Didim Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.


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