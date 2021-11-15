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Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı

Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı

Nazilli’de alkollü bir şahsın hırsızlık yapmak için girdiği evin bahçesinde yaktığı ateş, park halindeki 2 araca sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.