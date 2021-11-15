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- Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı
Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı
- İHA
- 15.11.2021 - 09:08
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Kanal Yolu Altı mevkisinde, saat 23.00 sıralarında, A.A.T. isimli alkollü şahıs sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi.
İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs, ısınmak için ateş yaktı.
Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan 2 araca sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı VİDEO
GÖZLATINA ALINDI
Ev sahibinin bahçede beslediği köpek ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.
Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.