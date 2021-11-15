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    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı

    Nazilli’de alkollü bir şahsın hırsızlık yapmak için girdiği evin bahçesinde yaktığı ateş, park halindeki 2 araca sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 09:08
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    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Kanal Yolu Altı mevkisinde, saat 23.00 sıralarında, A.A.T. isimli alkollü şahıs sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi.

    İddiaya göre hırsızlık amaçlı bahçeye giren şahıs, ısınmak için ateş yaktı.

    Bahçedeki kuru otlara sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bahçe içerisinde park halinde olan 2 araca sıçradı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı VİDEO

    GÖZLATINA ALINDI

    Ev sahibinin bahçede beslediği köpek ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

    Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı #1

    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı #2

    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı #3

    Aydın’da, alkollü şahsın bahçede yaktığı ateş araçlara sıçradı #4

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