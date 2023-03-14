Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Yaşlı adam hayatını kaybetti İki otomobilin kafa kafaya çarpması sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücü, yaşlı adamın ölümüne neden oldu. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı. Kuşadası ilçesi Davutlar yolu üzerinde sabah 05.30 sıralarında, Ali A. yönetimindeki 09 ADL 630 plakalı otomobil ile Ramazan Seven (78) kontrolündeki 09 HK 022 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı adam hayatını kaybetti Yapılan kontrollerde 78 yaşındaki Ramazan Seven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen Ali A.’da ise 1.80 promil alkol tespit edildi. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.