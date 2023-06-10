Aydın'da alkollü sürücü polis uygulama noktasında kaza yaptı Aydın Kuşadası'nda polis uygulama noktasındaki bariyerleri fark etmeyerek aniden duran araca alkollü sürücü arkadan çarparak boş araziye savruldu.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil sürücüsü M.S., polis uygulama noktasına geldiği sırada yolu daraltmak için kullanılan trafik bariyerlerini geç fark edince ani fren yaparak durmak zorunda kaldı.

O esnada hızını alamayan ve önündeki aracın ani fren yaptığını geç fark eden otomobil sürücüsü C.A., önündeki araca çarparak yol kenarındaki boş araziye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan C.A. ile diğer araç sürücüsü M.S.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Alkollü olduğu belirlendi

Hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edilen iki araç sürücüsünden C.A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan testte 2,13 promil alkollü çıktı.

Ehliyetine el konulan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlattı.