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    Aydın'da alt geçite sıkışan araç, lastik havalarının indirilmesiyle çıkarıldı

    Efeler ilçesinde alt geçite sıkışan nakliye aracı, lastik havalarının indirilmesi ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 22:36
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    Aydın'da alt geçite sıkışan araç, lastik havalarının indirilmesiyle çıkarıldı

    Aydın’ın Efeler ilçesin'in Kızılay Cadeesi üzerinde bulunan alt geçitte akşam saatlerinde garip bir olay meydana geldi.

    Seyir halindeki 09 H 0083 plakalı bir nakliye aracının sürücü alt geçitten geçmek istedi.

    Alt geçitten geçmek istediği sırada araç yüksekliği fazla gerince araç tren yolu köprüsüne sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvene alarak köprüye giden trafiği kesti.

    LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLEREK KURTARILDI

    Bir süre sıkışan aracı kurtarmaya çalışan ekipler, aracın lastiğini indirerek sıkıştığı yerden kurtardı.

    Sıkışan aracın kurtarılmasının ardından ekipler, kapatılan yolu tekrar trafiğe açtı.

    Aydın da alt geçite sıkışan araç, lastik havalarının indirilmesiyle çıkarıldı #1

    Aydın da alt geçite sıkışan araç, lastik havalarının indirilmesiyle çıkarıldı #2

    Aydın da alt geçite sıkışan araç, lastik havalarının indirilmesiyle çıkarıldı #3

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