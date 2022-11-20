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    Aydın'da anahtarı evde unutan şahıs beton makinesiyle eve tırmandı

    Anahtarını evin içinde unutan şahıs, çilingir çağırmak yerine beton dökme makinesinin hortumuna tutunarak 3. kattaki evine girdi.
    • 20.11.2022 - 15:57
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    Aydın'da anahtarı evde unutan şahıs beton makinesiyle eve tırmandı

    Aydın’ın Hasanefendi Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs evin anahtarını içeride unuttu.

    Şahıs, çilingir çağırmak yerine sokaktaki bir inşaatta çalışmakta olan beton dökme makinesinin operatöründen yardım istedi.

    Makinenin hortumuna tutundu

    Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan beton dökme makinesinin hortumuna tutunan şahıs, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki apartmanın 3. katına kaldırıldı.

    Herkesin şaşkın bakışları arasında yapılan ilginç yardım, balkon kapısı açık olmadığı için sonuçlandırılamadı.

    O anlar kamerada

    İş makinesi operatörünün ilginç yardımı ve anahtarını evde unuttuğu için canını hiçe sayarak beton dökme makinesinin hortumuna tutunarak metrelerce yükseğe inip çıkan şahsın eylemi vatandaşların kamerasına yansıdı.

    Aydın da anahtarı evde unutan şahıs beton makinesiyle eve tırmandı #1


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