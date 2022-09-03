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    Aydın'da araba çarpan yaşlı kadın öldü

    Aydın'da bir araç yaya olan Tülay Baştopçu’ya çarptı. Baştopçu olay yerine hayatını kaybetti.
    • 03.09.2022 - 22:03
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    Aydın'da araba çarpan yaşlı kadın öldü

    Aydın'da Didim-Akbük yolu üzerinden, Akbük’ten Didim’e seyir halinde olan 09 MA 2292 otomobil sürücüsü, yaya olarak hareket eden 64 yaşındaki Tülay Baştopçu’ya çarptı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Kafasını otomobilin camına çarpan Baştopçu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayla ilgili olarak polise ve sağlık ekiplerine haber vererek, yaralı Baştopçu’nun başında ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baştopçu olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Aydın da araba çarpan yaşlı kadın öldü #1

    Kazayla ilgli soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü Emniyet güçlerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Baştopçu’nun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da araba çarpan yaşlı kadın öldü #2

    Aydın da araba çarpan yaşlı kadın öldü #3


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