Aydın'da araç restoranın çatısına uçtu

El freni çekilmeden park edildiği belirtilen O.Ç. adlı kişinin otomobili, hareket ederek restoranın çatısına uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kısmer kavşağındaki bir restoranın önünde park halinde duran ve el freni çekilmediği belirtilen 31 K 3815 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Yolun karşısında bulunan zincirleri parçalayan araç, daha sonra restoranın çatısına uçtu.

Otomobilde ve restoranda hasar meydana geldi

Olayda ölen ve yaralanan olmazken otomobilde ve restoranın çatısında maddi hasar oluştu.

Aracın sahibi O.Ç.'nin telefonu, trafik ekipleri tarafından arandı ancak ulaşılamadı.

Zincirler otomobili yavaşlatmış

Restoran çalışanları, otomobilin yolda bulunan zincirlerin etkisi ile yavaşladığını ve dükkanın içine düşmediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; restoranın çatısındaki araç, çekici ile kurtarılarak emniyet otoparkına çekildi.









