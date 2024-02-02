Haberler



3. Sayfa



Aydın'da araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı

Aydın'da araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı Söke'de, 'U' dönüşü için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı. Kıyafetleri tutuşan yaralı motosiklet sürücüsünü yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtarırken o anlar kameralara yansıdı.