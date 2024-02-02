DHA
Aydın'ın söke ilçesi Albayrak Caddesi’nde Murat Saydam yönetimindeki 09 JL 793 plakalı hafif ticari araç, 'U' dönüşü için manevra yaptı.
Bu sırada aynı yönden gelen Suat Uyar yönetimindeki 09 JR 326 plakalı motosiklet, hafif ticari araca çarptı.
Kıyafetleri tutuştu
Kazada motosiklet alev aldı. Alevler, yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Uyar'ın kıyafetlerini de tutuşturdu.
Çevreden yetişen diğer sürücüler, kendi imkanlarıyla Uyar'ın üzerindeki alevleri söndürüp, yanmaktan kurtardı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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