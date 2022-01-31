Aydın'da araçtan düşen tampon sonu oldu

Aydın'da araçtan düşen tampon sonu oldu

Düşen tamponu almak için otomobili durdurup dışarı çıkan zabıta memuru Hasan Taştekin, başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Didim Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan Taştekin, otomobiliyle seyir halindeyken Söke-Milas yolundaki kavşakta tamponunu düşürdü.

TAMPONU ALMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Araçtan inerek tamponu almak isteyen Hasan Taştekin, aynı yönden gelen A.M.Y.'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü A.M.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taştekin’ın cenazesi hastane morgundan teslim alınarak, görev yaptığı Didim Belediyesi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Taştekin’ın mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Hasan Taştekin'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.