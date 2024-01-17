Aydın'da arıza yapan minibüsü yol ortasında bırakan sürücü mahkemeye yetişti Efeler ilçesinde bir minibüs arıza yapınca yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu olayda, trafik polisleri trafiğin akışının sağlanması için yoğun çaba sarf ederken, sürücünün aracı bırakıp mahkemeye yetiştiği öğrenildi.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

20 AKP 565 plakalı bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kilitlenerek yolda kaldı.

Araç şoförünün tüm çabalarına rağmen çalışmayan minibüs sebebiyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Ekipler müdahale etti

Kısa sürede bölgeye gelen trafik polisleri, trafik akışının yeniden sağlanması için yoğun çaba sarf etti.

Yolun sağ tarafında park halinde bulunan araçların sahiplerine ulaşarak çektiren ekipler, trafiğin kısa süreli akışını sağladı.

Minibüs çekiciyle kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çekici gönderildi. Yolda kalan minibüs, çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken trafik normale döndü.

Şoförün minibüsü bırakıp mahkemeye yetiştiği öğrenildi

O esnada, iddiaya göre mahkemesi olduğu öğrenilen ve yolda kalan minibüsün sürücüsü ise tüm çabalara rağmen aracı çalışmayınca, minibüsü bırakarak mahkemeye koştu.

Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, aracın tamamen kilitlendiğini ve kendilerinin de şaşırdığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)