Aydın'da arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulundu

19 yaşındaki kadın arkadaşını kaçırıp darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Onur Meydan, tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk babası Onur Meydan, iddiaya göre kadın arkadaşı Z.Y.'yi kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulundu.

Mağdur Z.Y. yaşananların ardından polise giderek şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Onur Meydan'ı gözaltına aldı. Meydan, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meydan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Z.Y.'nin ise Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.