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- Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü
Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü
Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 26.11.2021 - 10:21
- Güncelleme : 26.11.2021 - 10:45
Aydın'da Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı.
Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Korona aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.