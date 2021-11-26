Euro
13.5046
0.28%
Dolar
12.0215
0.18%
Altın
697.89
1.1%
Borsa
1.794
-1.38%
Bitcoin
700.702
-0.05%
BTXN Coin
43.52
17.71%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü

    Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü

    Aydın'da Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı.

    Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

    Korona aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

    Aydın da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü #1

    Aydın da aşı yaptırmayan müftü koronadan öldü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir