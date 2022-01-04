Aydın’da aşırı hızlı otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği 2’si kadın 3 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarken, jandarma ekiplerinin kaza yerinde adeta etten duvar ördüğü görüldü.

Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki 09 Y 4627 plakalı otomobil, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarptı.

Gece yarısı saat 00:20’de meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TAKVİYE KUVVET ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye kuvvet istendi.

Kalabalık nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesi yaparken güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.

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FECİ KAZA SON SÜRAT GELDİ

İncelemenin ardından kaza yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği görüldü.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.