Euro
9.0255
0.56%
Dolar
7.4073
0.53%
Altın
440.76
-0.54%
Borsa
1.529
-1.48%
Bitcoin
235.976
-1.06%
EXEN Coin
17.59
-4.97%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Aydın'da atık kağıt toplayan adam, tüfekle vuruldu

    Atık kağıt toplayan şahsı 1 liralık kağıt için kurşunlayan şüphelinin o anları kameralara yansıdı. Olaydan sonra ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli de tutuklandı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da atık kağıt toplayan adam, tüfekle vuruldu

    Aydın’ın Köşk ilçesinde atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.’ye (54) bugün kağıtları kendisinin alacağını belirten ve emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K. (62) kağıtları Osman G.’nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı.

    Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.’yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G. kanlar içinde yere yığıldı.

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.’yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Aydın'da bir liralık kağıt için kurşunladı VİDEO

     

    Aydın da atık kağıt toplayan adam, tüfekle vuruldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir