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Aydın'da atık kağıt toplayan adam, tüfekle vuruldu

Aydın'da atık kağıt toplayan adam, tüfekle vuruldu

Atık kağıt toplayan şahsı 1 liralık kağıt için kurşunlayan şüphelinin o anları kameralara yansıdı. Olaydan sonra ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli de tutuklandı.