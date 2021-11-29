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- Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu
Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu
- DHA
- 29.11.2021 - 17:17
- Güncelleme : 29.11.2021 - 17:18
Aydın'ın Nazilli ilçesinin kırsal Kestel Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevinin, dün saat 09.00 sıralarında bir grup arkadaşıyla Kuyucak ilçesinin kırsal Beşeylül Mahallesi'nde, ormanda domuz avına çıktı.
Evli ve 3 çocuk babası Sevinin’in iki köpeği, av sırasında kavga etmeye başladı.
Sevinin, elindeki tüfeğin dipçiğiyle köpekleri ayırmak istedi.
KURŞUN, KENDİSİNE İSABET ETTİ
Bu sırada tüfek ateş aldı. Sevinin, karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Sevinin'i ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Yılmaz Sevinin, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İFADELERİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Sevinin birlikte ava gittiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu.