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Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu

Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu

Avlanmak için gittiği ormanda kavga eden köpeklerine müdahale ederken tüfeği ateş alan Yılmaz Sevinin, karnına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.