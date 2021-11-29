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    Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu

    Avlanmak için gittiği ormanda kavga eden köpeklerine müdahale ederken tüfeği ateş alan Yılmaz Sevinin, karnına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:18
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    Aydın'da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu

    Aydın'ın Nazilli ilçesinin kırsal Kestel Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevinin, dün saat 09.00 sıralarında bir grup arkadaşıyla Kuyucak ilçesinin kırsal Beşeylül Mahallesi'nde, ormanda domuz avına çıktı.

    Evli ve 3 çocuk babası Sevinin’in iki köpeği, av sırasında kavga etmeye başladı.

    Sevinin, elindeki tüfeğin dipçiğiyle köpekleri ayırmak istedi.

    KURŞUN, KENDİSİNE İSABET ETTİ

    Bu sırada tüfek ateş aldı. Sevinin, karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Sevinin'i ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Yılmaz Sevinin, buradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    İFADELERİ ALINDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Sevinin birlikte ava gittiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

    Aydın da av köpeklerini ayırmaya çalışan kişi, kendisini vurdu #1

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