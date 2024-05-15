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Aydın'da baba ve kızı sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Aydın'da baba ve kızı sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti Bozdoğan ilçesinde meydana gelen olayda, ilk tespitlere göre sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.