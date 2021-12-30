Aydın'da babasının aracının altında can veren çocuk defnedildi

Babasının kullandığı otomobilin arka kapısının açılmasıyla birlikte düşüp aracın altında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk, bugün toprağa verildi.

27 Aralık saat 18.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi'nde 34 yaşındaki Ali Hamitcan Seçgin, aracıyla seyir halinde ilerledi.

Otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü.

Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğinin üzerinden geçtiği Cemre, ağır yaralandı.

MİNİK CEMRE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaşındaki Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cemre Seçgin'in cenazesi otopsi İçin İzmir Adli Tıp'a gönderildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp'tan bugün öğlen saatlerine alınan Cemre'nin cenazesi, Söke'nin kırsal Atburgazı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Cemre, buradan alınan helallikten sonra Atburgazı Mahalle Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye baba Ali Hamitcan Seçgin, anne Gül Seçgin (35), yakınları ve vatandaşlar katıldı.

















