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- Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalışan babası ile inşaata gelen 13 yaşındaki Ahmet Karatay, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
- 13.07.2022 - 18:26
Aydın'ın İstiklal Mahallesi'ndeki inşaatta sıvacılık yapan babası Sabri Karatay'ın yanında gelen Ahmet Karatay, iddiaya göre dengesini kaybedip, korkulukları bulunmayan 4'üncü kat balkonundan düştü.
10 metre yükseklikten beton zemine düşen Karatay, kanlar içinde kaldı.
Beton zemine düştü
Babasının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Karatay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözyaşlarına boğulan Sabri Karatay'ı, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Karatay'ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis soruşturma başlattı
AA'nın haberine göre polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.