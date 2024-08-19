Aydın'da bahçede elektrik akımına kapılan kadın öldü Aydın Kuşadası'nda evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Nurten Balgülsüm, akşam saatlerinde evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapıldı.

İşten eve dönen Ömer Balgülsüm, 46 yaşındaki eşinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Balgülsüm'e dakikalarca kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)