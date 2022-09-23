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    Aydın'da balıkçıların yer kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

    Nazilli ilçesinde meydana gelen balıkçıların yer tartışması silahlı kavgaya dönüşürken, 15 yaşındaki amcaoğlu tarafından kalbinden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
    • 23.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:18
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    Aydın'da balıkçıların yer kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

    Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Balık Pazarı’nda saat 07.00 sıralarında, amca çocukları arasında yer konusunda tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yanında bulundurduğu silaha sarılan 15 yaşındaki D.Ö., 32 yaşındaki amca oğlu Ertan Özkaya’yı kalbinden, 64 yaşındaki baba A.Ö’yü ise bacağından yaraladı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Ertan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

    Şüpheli polis ekiplerine teslim oldu

    Özkaya’nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın ardından bölgeden kaçan 15 yaşındaki şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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