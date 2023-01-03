Aydın'da, banyoda bulunan şofben yangın çıkardı

Giriş katta bulunan binanın banyo şofbeni kısa devre yaparak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Mesudiye Mahallesi'nde bulunan evde korkutucu bir olay yaşandı.

Bir apartmanın giriş katında bulunan evin banyosundaki elektrikli şofben, kısa devre yaparak yanmaya başladı.

Yangını fark eden ev sahibi, hemen evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahale etti

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Vatandaşlar korku yaşadı

Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, yangın dolayısıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.