Aydın'da banyoda düşen emekli albay, hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de banyoda düşen emekli albay Mehmet Halit Özsoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki emekli albay Mehmet Halit Özsoy, 95 yaşındaki anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak için Aydın'a geldi.

Banyoda düştü

Özsoy, henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özsoy'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan emekli albay Özsoy, doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Özsoy'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevdiklerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.