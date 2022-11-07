Aydın’da baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü

Oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Irmak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak (7), dün akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Soruşturuluyor

Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu.

DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.