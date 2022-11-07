Petrol
97.6
-0.98%
Euro
18.5115
0.11%
Dolar
18.6101
0.24%
Altın
999.18
-0.48%
Borsa
4254
0.89%
Bitcoin
391.091
-1.28%
BTXN Coin
10.32
-0.86%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Aydın’da baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü

    Oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Irmak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
    • 07.11.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü

    Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak (7), dün akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı.

    Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

    Soruşturuluyor

    Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın’da baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü #1


    İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
    Diğer spor haberleri

    İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

    Tuzla'da kavga sonrası barış yemin töreni
    3. Sayfa

    Tuzla'da kavga sonrası barış yemin töreni

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir