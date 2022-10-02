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    Aydın'da bekçilerin dikkati hayat kurtardı

    İki gencin bıçaklı kavgasında tansiyon düşmeyince görevli bekçiler havaya ateş ederek tarafları durdurdu.
    • 02.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:05
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    Aydın'da bekçilerin dikkati hayat kurtardı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde iki genç kavgaya tutuştu.

    Sahilde tek başına yürüyen M.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle Ş.H., ile tartışmaya girdi.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü.

    Gence defalarca bıçak salladı

    Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan M.S., tartıştığı gencin üzerine yürüyüp defalarca bıçak salladı.

    Ağır yaralar alan genç, çareyi yolun karşı tarafına kaçarak yardım istemekte buldu.

    Silah sesini duyan saldırgan teslim oldu

    Bıçağını bırakmayan ve gence doğru koştuğunu gören bekçiler, silahlarını çıkartarak bir el havaya uyarı atışı yaptı.

    Silah sesini duyan saldırgan ise bıçağını bırakarak bekçilere teslim oldu.

    Aydın'da tartıştığı şahsı bıçakladı ViDEO

    Bekçiler büyük facianın önüne geçti

    Bekçiler faciayı önleyerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

    Öte yandan yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; bıçaklı saldırgan ise, bekçiler tarafından gözaltına alındı.

    Aydın da bekçilerin dikkati hayat kurtardı #1


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