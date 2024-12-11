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Aydın'da bir genç ailesi ile yaşadığı evi yaktı

Aydın'da bir genç ailesi ile yaşadığı evi yaktı Annesi ile tartışmaya başlayan genç, ailesi ile birlikte yaşadığı evi yaktıktan sonra olay yerinden kaçarken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale heldi.