Aydın'da bir genç ailesi ile yaşadığı evi yaktı

İHA
Aydın’ın Terziler Mahallesinde yaşanan olayda, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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