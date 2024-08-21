Aydın'da bir genci site içerisinde elektrik çarptı Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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İHA

Aydın'ın Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz gencin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)