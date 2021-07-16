Hayırsever bir vatandaş hem 5 yıllık veresiye defterindeki 35 bin liralık borçları kapattı hem gıda yardımı yaptı.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan bakkal dükkanını işleten Kenan Ekici’yi arayan bir vatandaş veresiye defterini almak istediğini söyledi.

Hesabın çıkarılmasının ardından bakkala gelen hayırsever vatandaş, 5 yıllık veresiye defterindeki 70 kişinin 35 bin liralık borcunu ödedi.

Hayırsever vatandaş aynı zamanda gıda paketi yardımı da yaptırdı.

PANKART ASTI

Kenan Ekici bakkal girişine, 'Değerli mahalle sakinleri, ismini vermek istemeyen değerli iş insanı abimiz, mahallemizin markete olan bütün borçlarını an itibariyle ödemiştir' yazılı pankart astı.

“HIZIR GİBİ YETİŞTİ”

Ekici yaşana olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi nedeniyle çalışamadıkları için mahallemizdeki pek çok kişinin ekonomisi kötüydü. Elimde 5 yıllık bir veresiye defteri vardı. Hayırsever bir anda ortaya çıkıp, defterdeki tüm borçları ödedi. Bu zor günlerimizde Hızır gibi yetişti. Kendisi daha önceden tanıdığım bir esnaf ağabeyim. Mahallem ve kendim adına kendisine çok teşekkür ediyorum.”

Aydın’da bir hayırsever, veresiye defterindeki 35 bin liralık borcu kapattı VİDEO

