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- Aydın’da, biri hamile 2 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
Aydın’da, biri hamile 2 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
- 21.12.2022 - 16:45
- Güncelleme : 21.12.2022 - 16:47
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nden Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 45 düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu lastik bot, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra sürüklenmeye başladı.
2 kadın kaçak göçmen, yaşanan panik sırasında denize düştü.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
İHA’nın haberine göre; bottaki kaçak göçmenler, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Cesetleri bulundu
Kaybolan 2 kadın için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Kadınlardan birinin cesedi deniz yüzeyinde, diğerininki ise kıyıya vurmuş halde bulundu.
5 aylık hamile olduğu öğrenildi
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde boğularak öldükleri değerlendirilen kadın göçmenlerden kimliği belirlenen Liberya uyruklu 23 yaşındaki Açeng Maryam’ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Kurtarılan diğer kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.