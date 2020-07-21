Aydın'da birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Mesire alanında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan adamın katil zanlısı, birlikte içki içtiği en yakın arkadaşı çıktı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Çamlık Mesire Alanı'nda otomobilin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güven Serindere (40) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ayrıca, otomobilin Serindere'ye ait olduğu tespit edildi.

BIÇAKLAYIP, KOŞARAK KAÇTI

Akü firması bayiliği yapan, eşinden iki yıl önce ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Serindere'nin ölümü ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, cinayete ilişkin çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve bir kişinin olay yerinden koşarak kaçtığını belirledi.

Kaçan şüphelinin en son Serindere ile birlikte görülen Hüseyin Hediye (41) olduğu saptandı. Harekete geçen polis, evinde saklanan Hüseyin Hediye'yi kıskıvrak yakaladı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, FIRINCIYI BIÇAKLADI

Gözaltına alınan Hüseyin Hediye emniyette suçunu itiraf etti. 2,50 promil alkollü olduğu öğrenilen Hediye, olayın yaşandığı saatlerde Serindere ile tartıştıklarını ve Serindere'yi bıçaklandığını söyledi.

Olayı hatırlamadığını söyleyen Hüseyin Hediye'nin, cinayetten sonra geldiği şehir merkezindeki bir ekmek fırınında tartıştığı Hasan Şimşek'i (40) de cinayeti işlediği bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

BABASINI DA YARALADI

5 yıl önce de babasını da bıçaklayarak yaralayan Hüseyin Hediye, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.