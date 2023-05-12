Aydın'da bisikletli çocuğa çarpmamak için motorunu devirdi Efeler'de meydana gelen trafik kazasında, aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için motosikleti deviren motosikletli genç yaralanırken, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde, seyir halinde olan moto kurye, kaldırımdan bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için ani fren yaparak motoru devirdi.

Sert bir şekilde yere savrulan moto kurye, olay yerinde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı moto kuryeyi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

O anlar kamerada

Meydana gelen kaza anbean güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde bir anda önüne fırlayan bisikletli çocuğa çarpmamak için sürücünün motoru devirdiği yer aldı. Kaza sonrasında küçük çocuğun ise korkması kameralara yansıdı.

Kazadan sonra bisikleti ile arkasına baka baka olay yerinden uzaklaşan çocuğun bir müddet sonra vicdan yapıp, yaralanmasına neden olduğu motosikletli gencin başına geldiği görüldü.