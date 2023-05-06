Aydın'da bisikletli çocuk kazada yaralandı: Annesi başında ağladı Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bisikletli çocuklara çarpması sonucunda birisi ağır iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuğun annesi, başında gözyaşı döktü.

İHA

Aydın'ın Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 YR 862 plakalı otomobil, iddiaya göre ara sokaktan çıkan iki bisikletliye çarptıktan sonra, park halindeki 09 YF 121 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu.

Kazada Turayhan Y. (12) adlı çocuk başını otomobilin ön camına çarparken ayaklarından yaralandı.

Kazada yaralanan bir diğer çocuk Atalay M. O.'nın (12) ise ayağında ve bacağında kırıklar olduğu görüldü.

Kazayı gören diğer sürücüler ve mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evladının başında ağladı

Yaralı iki çocuk ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan bir çocuğun annesi ise evladının başında ayrılmayarak göz yaşı döktü.

Kazada ağır yaralanan Turayhan Y.’nin ise Didim’deki tedavisinin ardından Söke’ye sevk edileceği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü emniyet güçlerince göz altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.