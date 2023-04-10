Aydın'da bulutlar kırmızıya boyandı

İHA
Aydın Kuşadası Sahili'nde görsel şölen ortaya çıktı.
Güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.
Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Bulutlar kırmızıya döndü
İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı.
Güneşin Güvercinada Kalesi’nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu