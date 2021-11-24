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- Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı
Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı
Didim ilçesinde, apartman girişinde M.H. isimli şahsa ait bisikleti gözüne kestiren hırsız, çaldığı bisiklet ile olay yerinden ayrıldı.
- İHA
- 24.11.2021 - 15:44
Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında bir hırsız, 514 Sokak’taki bir apartmanın girişinde bulunan ve M.H.’ye ait bisikleti gözüne kestirdi.
Apartmanın bahçesine giren hırsız hızlıca bisikleti bulunduğu yerden çaldı.
KAMERAYA YANSIDI
Hırsız, çaldığı biisklete binerek olay yerinden ayrıldı.
Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.
Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Bisikletinin çalındığını fark eden M.H. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.