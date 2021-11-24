Didim ilçesinde, apartman girişinde M.H. isimli şahsa ait bisikleti gözüne kestiren hırsız, çaldığı bisiklet ile olay yerinden ayrıldı.

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında bir hırsız, 514 Sokak’taki bir apartmanın girişinde bulunan ve M.H.’ye ait bisikleti gözüne kestirdi.

Apartmanın bahçesine giren hırsız hızlıca bisikleti bulunduğu yerden çaldı.

KAMERAYA YANSIDI

Hırsız, çaldığı biisklete binerek olay yerinden ayrıldı.

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Bisikletinin çalındığını fark eden M.H. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.