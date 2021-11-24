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    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı

    Didim ilçesinde, apartman girişinde M.H. isimli şahsa ait bisikleti gözüne kestiren hırsız, çaldığı bisiklet ile olay yerinden ayrıldı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 15:44
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    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı

    Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında bir hırsız, 514 Sokak’taki bir apartmanın girişinde bulunan ve M.H.’ye ait bisikleti gözüne kestirdi.

    Apartmanın bahçesine giren hırsız hızlıca bisikleti bulunduğu yerden çaldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Hırsız, çaldığı biisklete binerek olay yerinden ayrıldı.

    Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Bisikletinin çalındığını fark eden M.H. durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı #1

    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı #2

    Aydın’da, çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı #3

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